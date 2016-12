Walferdingen chancenlos

Der aktuelle Leader der Ligue 1 trat wie im Hinspiel mit der sogennannten B-Sechs auf. Nur auf einer Position hatte der italienische Coach Prandi gewechselt. RSR-Trainer Serge Karier brachte am gestrigen Abend von Beginn an die beiden Diekircher Neuzugänge Ben Angelsberg und Rouven Watgen anstelle von Nils Bichel und Charel Ernster.

Vor gut 900 Zuschauern fand das Profiteam aus Frankreich im ersten Durchgang mit einem schnellen 4:0 optimal ins Spiel. Doch wie im Hinspiel brach Walferdingen trotz des schnellen Rückstands nicht sofort ein, sondern kämpfte sich in die Partie zurück. Chaumont führte bei 8-5 und 16-14 zwar weiter verdient. Sogar als der hohe Favorit bei 22:16 scheinbar entscheidend wegzog, konnte Walferdingen noch einmal nachlegen und erspielte sich bei 24:24 den verdienten zwischenzeitlichen Ausgleich. Am Ende zeigten sich die Profis jedoch abgezocktener und vollstreckten zum 26:24.

In der Folge waren es weiter die Franzosen, die den Ton angaben. Den zweiten Durchgang gewannen sie mit 25-15. Der dritte Durchgang verlief bis zur zweiten technischen Auszeit mehr oder weniger auf Augenhöhe. 8-5 und 16-11 waren die beiden Zwischenstände. Walferdingen brachte noch einige gute Spielzüge und blieb bis auf drei Punkte in Schlagdistanz. El Farh und Cloot reichten aber am Ende nicht aus; die Erfahrung und das Können der Vollprofis waren ausschlaggebend, so dass Walferdingen mit 25-21 auch diesen Satz abgeben musste.