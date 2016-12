Eine unruhige Nacht

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 01.00 Uhr meldete sich ein Sicherheitsagent eines Veranstaltungslokals bei der Polizei. Er teilte mit, dass ein Trunkenbold ein Fahrzeug beschädigt hätte. Als die Beamten in der 'rue de Hollerich' eintrafen stießen sie auf eine Ansammlung von jungen Leuten, von denen ein Großteil unter Alkoholeinfluss stand.

Der Sicherheitsagent gab an, dass zwei Gruppen aus dem Lokal verwiesen wurden weil es im Inneren zu Streitigkeiten kam. Als die Auseinandersetzungen vor der Tür weiter ausgetragen wurden kam es dazu, dass das abgestellte Fahrzeug einer Unbeteiligten beschädigte wurde. Der Außenspiegel wurde abgeschlagen. Die Fahrzeugbesitzerin traf während den Amtshandlungen ein. Klage wird eingereicht und Protokoll erstellt.

Rund eine Stunde später, gegen 02.00 Uhr bezog eine Patrouille einen Sicherheitsposten in der 'rue de Hollerich'. Mehrere Gäste einer Studentenfeier begaben sich zu den Beamten um Beschwerden zu äußern. Auch das Verhalten eines Türstehers wurde hierbei bemängelt. Während diesen Gesprächen wurden die Beamten auf das klirrende Geräusch einer zersplitterten Glasscheibe aufmerksam.

Die Polizisten mussten feststellen, dass die Heckscheibe des Dienstfahrzeuges zerstört wurde und sich zwei Streithähne in unmittelbarer Nähe aufhielten. Die Unruhestifter wurden getrennt und es wurde versucht zu klären wie die Scheibe zu Bruch kam. Einer der jungen Männer wies mehrere Schürfwunden am Arm auf, wollte jedoch nichts von der zerbrochenen Scheibe wissen.

Es stellte sich jedoch heraus, dass der Mann, welcher sich zuvor bei der Polizei über den Türsteher beschwerte der Gleiche war, welcher die Scheibe einschlug. Aufgrund der Erregung des öffentlichen Ärgernisses wurde entschieden beide Streithähne in der Arrestzelle unterzubringen. Protokoll aufgrund der Beschädigung wird ebenfalls erstellt, berichtet die Polizei weiter.

Auch gegen 02:00 Uhr in der Nacht ging bei der Polizei die Meldung ein, dass drei junge Männer ein Fahrzeug beschädigen würden. Der Augenzeuge gab an, dass ein Mann regelrecht auf einem Auto herumspringen würde. Vor Ort zeigte eine Anwesende den Beamten das beschädigte Fahrzeug. Auf dem Fahrzeug waren unzählige Fußspuren zu erkennen. An einigen Stellen der Motorhaube sowie dem Dach des Fahrzeuges war das Blech eingedrückt.

Die Frau hatte beobachtet wie einer der Männer auf das Fahrzeug sprang und mehrmals mit dem Fuß gegen die Windschutzscheibe trat. Eine sofortige Fahndung wurde von mehreren Patrouillen eingeleitet. In der 'rue de Strasbourg' konnten drei Männer angetroffen werden, welche auf die Beschreibung passten. Der Mann, welcher das Fahrzeug mutwillig beschädigte, wurde von der Frau wiedererkannt.

Da zwei der Männer sich nicht ausweisen konnten, wurden sie allesamt zur Dienststelle verbracht. Beim Unruhestifter konnte eine geringe Menge Marihuana sichergestellt werden. Zudem wurde, aufgrund des illegalen Aufenthaltes, die Fremdenpolizei benachrichtigt. Auf Anordnung wurden zwei der Männer, darunter auch der Unruhestifter, in die Einrichtung für Verwaltungsgewahrsam (centre de rétention) gebracht.

Das teilten die Behörden am Freitag per Pressemitteilung mit.