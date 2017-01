Fünf Tote bei Schießerei

Ein Bewaffneter hat in einem Nachtclub in dem mexikanischen Urlaubsort Playa del Carmen mindestens fünf Menschen getötet. Neun weitere seien bei der Tat verletzt worden, teilte ein Polizeibeamter am Montag mit.

Die Schüsse ereigneten sich demnach in dem Club The Blue Parrot, wo gerade ein Event im Rahmen eines Elektro-Festivals veranstaltet wurde.

Así se vivió el caos después de la balacera en #BlueParrot pic.twitter.com/3ZFZBTquyU — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) 16. Januar 2017

Die Organisatoren des BPM Festivals sprachen zunächst von vier Toten und zwölf Verletzten. Unter den Toten seien drei Mitglieder des BPM-Sicherheitsteams gewesen.

Die Ermittlungen liefen, Zeugen würden befragt, sagte der Beamte. Das Motiv für die Tat war unklar. Playa del Carmen liegt an der mexikanischen Karibikküste rund 70 Kilometer südlich der Großstadt Cancún.