Aufgepasst im Raum Bartringen: vier Verdächtige unterwegs

Die Polizei aus Virton verfolgte am Nachmittag ein Fahrzeug mit mutmaßlichen Einbrechern. An der Grenze zu Luxemburg wurde die Verfolgung abgebrochen, heißt es vonseiten der Luxemburger Polizei.

Gegen 17.30 Uhr dann wurden auf der Autobahn A6 in Höhe Gasperich vier Personen beobachtet, wie sie am Stauende aus ihrem in Frankreich immatrikuliertem Fahrzeug flüchteten.

Nach diesen Personen wird aktuell im Raum Bartringen gesucht. Eine der flüchtigen Personen hat langes blondes Haar. Vermutlich tragen die Personen Rucksäcke bei sich.

Verdächtige Personen sollen umgehend der Polizei unter der Notrufnummer 113 gemeldet werden.