Macron empfängt Putin kommende Woche

Anlass sei eine Ausstellung zum Besuch des russischen Zaren Peter der Große in Frankreich vor 300 Jahren, teilte der Élyséepalast am Montag mit. Es ist das erste Treffen Putins mit dem neuen Pariser Staatschef, der Mitte des Monats sein Amt angetreten hatte. Nach Kreml-Angaben soll über die bilateralen Beziehungen, den Kampf gegen Terrorismus, die Ukraine und Syrien gesprochen werden.

Wenige Tage zuvor wird Macron an diesem Donnerstag zunächst zum Nato-Gipfel in Brüssel reisen und dann am Freitag und Samstag am G7-Treffen in Italien teilnehmen.

Im französischen Wahlkampf hatte Moskau Sympathien für Macrons Kontrahentin Marine Le Pen gezeigt, Putin hatte die Rechtspopulistin noch im März empfangen. Macrons Wahlkampfteam war nach Informationen der IT-Sicherheitsfirma Trend Micro Ziel der Hackergruppe "Pawn Storm" geworden, hinter der westliche IT-Sicherheitsfirmen eine Gruppe mit mutmaßlicher Nähe zu russischen Geheimdiensten vermuten.

Die Ausstellung im Lustschloss Grand Trianon im Park von Versailles erinnert an die Aufnahme diplomatischer Beziehungen der beiden Länder im Jahr 1717. Ein für Oktober 2016 geplanter Besuch Putins bei Macrons Amtsvorgänger François Hollande war wegen unterschiedlicher Positionen zum Syrienkrieg abgesagt worden.