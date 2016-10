CinEast startet in die 9.Auflage

Zur Eröffnung gibt es im Salle Krieps von neimünster "Tod in Sarajewo", den Gewinner des Silbernen Bären der diesjährigen Berlinale. Die Große Jury gab dem satirisches Gleichnis auf politische Träume und Albträume, das in einem Hotel spielt, die Auszeichnung.

Zuvor wird ebenfalls in neimënster die Ausstellung "Away from Home" eröffnet. Acht Photografen aus Polen, Slowenien, Rumänien und Luxemburg haben sich mit dem Thema Flucht auseinandergesetzt. Wie geht es Menschen, die fliehen müssen oder freiwillig ihr Land verlassen - aus welchem Grund auch immer.

62 Langfilme und mehr als 40 Kurzfilme aus 18 Ländern stehen auf dem Programm des Festivals. Acht Filme konkurrieren um die fünf Auszeichnungen: Großer Preis, Preis der Jury, Preis der Kritik und zwei Publikumspreise.

Die Themen sind Vergangenheitsbewältigung, hier im speziellen der Jugoslawienkrieg (1990-1995) , Comming of Age oder Episoden aus dem Alltag im Hier und Jetzt. Die einzige Komödie ist "Kills on wheels" um drei rollstuhlfahrende, von der Mafia angeworbene Killer.

Umrahmt wird das Ganze von Konzerten und Diskussionen mit Experten. Über 100 Filmvorführungen gibt es verteilt im ganzen Land, Utopia, Cinémathèque, Neimënster sind genauso eingebunden wie das ehemalige Kino in Vianden oder Säle in Esch sur Alzette, Rümelingen, Mondorf und Mersch.