Hamilton gewinnt Formel-1-Rennen in China

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton (Großbritannien) hat den Großen Preis von China gewonnen und damit seinen ersten Saisonsieg in der Formel 1 gefeiert. Der Polesetter setzte sich beim zweiten Rennen des Jahres in Shanghai vor Sebastian Vettel (Heppenheim) im Ferrari durch.

Hamilton und Vettel liegen in der WM-Wertung damit gleichauf bei 43 Punkten, der Deutsche hatte den Auftakt in Australien gewonnen. "Mir fällt ein Riesenstein vom Herzen, dass wir zurückgeschlagen haben", sagte Niki Lauda, Aufsichtsrats-Chef des Mercedes-Teams, bei Sky: "Lewis hat das rausgefahren, es war eine perfekte Strategie, er hat alles richtig gemacht, besser geht es nicht. Wir hatten Ferrari ständig unter Kontrolle."

Max Verstappen (Niederlande) fuhr von Startplatz 16 im Red Bull noch auf Rang drei. In einem teilweise spektakulären Rennen blieb Hamilton in seinem Silberpfeil stets Herr der Lage, mit fünf Siegen ist der 32-Jährige Rekordsieger im Reich der Mitte. Auch Vettel unterstrich vor den Augen von Ferrari-Boss Sergio Marchionne seine Ambitionen, in diesem Jahr mit der Scuderia um den Titel fahren zu können.