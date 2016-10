Kritiker fordern Transparenz von May

Vor einer Parlamentssitzung am Mittwoch verlangte die oppositionelle Labour-Partei Auskunft darüber, wie sich May die künftigen Beziehungen Londons zur EU vorstellt - vor allem bei strittigen Themen wie Handel und Migration. Dazu wolle Labour May insgesamt 170 Fragen stellen, teilte die Partei mit.

Aber auch Abgeordnete der konservativen Regierung wollen mehr mitreden und fordern Klarheit über das weitere Vorgehen. Die britische Nachrichtenagentur PA sprach gar von einer "möglichen Tory-Revolte".

May bemühe sich um eine Kompromissformel - bisher lehnte es die Regierung strikt ab, vor Beginn der Verhandlungen über den EU-Austritt ihre Karten auf den Tisch zu legen.

Die offiziellen Gespräche mit Brüssel sollen nach dem Willen Mays bis Ende März beginnen und rund zwei Jahre dauern. Hintergrund der Spannungen sind Signale, dass die Regierung einen "harten Brexit" anstreben könnte - einen Ausstieg aus dem EU-Binnenmarkt ohne weitere Freihandelskonzessionen.