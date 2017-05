Glas Richtung ING, Messer und Diebstähle

Während dem ING-Marathon am Samstagabend schmiss ein Mann in der Avenue de la Gare kurz nach 22 Uhr ein Glas auf die Strecke der Läufer. Verletzt wurde dabei niemand. Da der laut Polizei stark betrunkene und aggressiv auftretende Mann eine Gefahr für sich und alle anderen darstellte, nahmen die Beamten ihn mit zur Polizeistelle und brachten ihn dort in der Ausnüchterungszelle unter.

Ebenfalls am Samstagabend wurde ein Mann dabei beobachtet, wie er auf der Place de la Constitution Bargeld aus der Kasse eines Getränkestandes entwendete. Ein Zeuge hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann festgenommen und wird dem Untersuchungsichter vorgeführt.

Am frühen Sonntagmorgen, um 5.00 Uhr, wurde am Boulevard de la Pétrusse in Luxemburg-Stadt ein Mann überfallen. Mit einem Messer bedroht, übergab der Mann seinen Angreifern seine Armbanduhr und sein Bargeld. Nach der Tat flüchteten die Täter durch die rue de Prague.