Ziel war es, auf Missstände aufmerksam zu machen

Am Mittwoch fand der dritte Verhandlungstag des „School Leaks“-Prozesses statt. Im Fokus standen in dieser Sitzung die Aussagen der Angeklagten. Drei Sekundarschullehrerinnen sowie der Lebensgefährte einer der Lehrerinnen wurden wegen „violation du secret professionnel“ und „recel d’information“ angeklagt. Sie konnten nun nochmals vor Gericht ihr Handeln erläutern und erklären.

Alle drei Sekundarschullehrerinnen gaben an, dass sie mit dem Ziel gehandelt haben, auf Missstände im Umgang mit den Leistungstests im Zyklus 4.2 der Grundschule aufmerksam machen zu wollen.

Tatiana K. gab bei ihrer Aussage an, dass sie regelrecht wütend geworden sei, als sie bemerkt habe, dass die Prüfungsunterlagen noch vor Abschluss der Test vom Bildungsministerium an die Mitglieder des „conseil d’orientation“ verschickt wurden. Sie selbst ist kein Mitglied des „conseil“. Für sie sei umgehend klar gewesen, dass sie dies an die Öffentlichkeit bringen möchte. Daraufhin hat sie ihren Lebensgefährten kontaktiert der Mitglied bei der CSV ist (siehe unseren Artikel vom 10.1.2017) sowie die Dokumente an diverse Presseorgane weitergegeben.

Zum einen sei sie fassungslos gewesen, wie fahrlässig das Ministerium mit diesen Dokumenten umgegangen sei, indem die Unterlagen frühzeitig alle Mitglieder des „conseil d’orientation“ verschickt wurden. Zum anderen habe sie sich darüber empört, dass in diesem „conseil“ auch Mitglieder seien, deren eigene Kinder sich 2015 in einer Klasse des Zyklus 4.2 befanden. „Ich wollte, dass dieser Missstand öffentlich wird um zu zeigen, dass die Prozedur bezüglich dieser Tests faul sei und ich hatte es satt, dass einige Vorteile daraus ziehen und andere nicht“, so Tatiana K. Sie gab an, aus dem Bauch heraus gehandelt und nicht nachgedacht zu haben.

Auch die angeklagte Sekundarschullehrerin Natacha F. gab an, dass sie gehofft habe auf Missstände aufmerksam zu machen. Sie erläuterte, dass sie bereits seit mehr als vier Jahren Mitglied des „conseil d’orientation“ sei. Während dieser Jahre sei ihr immer wieder von Kollegen zu Ohren gekommen, dass die Prüfungsunterlagen bereits im Vorfeld im Umlauf waren oder Grundschullehrer die Tests gezielt mit ihren Schülern geübt hätten.

Wirklich thematisiert habe man das Problem jedoch nie in den Versammlungen des „conseil d’orientation“. Auch seine bereits in den Jahren zuvor die Unterlagen an alle Mitglieder des „conseil d’orientation“ geschickt worden, dies bestätigten auch die beiden anderen angeklagten Lehrerinnen. Dies widerspreche den Erläuterungen des Bildungsministeriums, dass die Unterlagen nur auf Anfrage verschickt wurden.

Sie selbst habe keine Dokumente in Umlauf gebracht gab sie an. Sie habe lediglich Tatiana K. die Erlaubnis erteilt die Dokumente einzusehen und mitzunehmen.

Die dritte Angeklagte Danielle H. gab ebenfalls an, Mitglied des „conseil d’orientation“ zu sein. Sie erläuterte, dass sie auch ein Kind habe, das sich 2015 im Zyklus 4.2 befand. Um nicht als Moglerin dazustehen, habe sie die Eltern der Klassenkameraden darüber informiert, dass sie in Besitz der Prüfungsunterlagen sei.

Sie habe die den Eltern die Unterlagen auch angeboten, jedoch im Nachhinein nicht weitergegen, so die Angeklagte. Sie bemängelt wie die anderen beiden Sekundarlehrerinnen, dass die Prüfungsfragen noch vor Abschluss der Tests vom Ministerium verschickt wurden. „Ich frage mich warum es keinen Mechanismus gibt um diese Vorgehensweise zu verhindern.“

Sie gab an, dass sie der Auffassung sei, dass wenn sie „gemogelt“ hätte, also die Prüfungsfragen mit ihrem Sohn geübt hätte und niemanden über die Zirkulation der Dokumente informiert hätte, dann würde sie nun nicht vor Gericht stehen, obwohl sie sich damit ebenfalls strafbar gemacht hätte.

Christian S. der Lebensgefährte von Danielle H. verweigerte die Aussage am Mittwoch vor Gericht und machte Gebrauch von seinem Schweigerecht. Zudem gab sein Anwalt, Maître Frank Rollinger an, dass Christian S. beschuldigt werde, die Dokumente seiner Partnerin weitergegeben zu haben. Da diese den ihr zugeschickten Umschlag jedoch nie geöffnet habe, sei die Anklage hinfällig.

Die Verteidigung machte immer wieder darauf aufmerksam, dass sich zudem kein Vermerk auf den Umschlägen mit den Prüfungsunterlagen befand, dass es sich um vertrauliche Dokumente handele. Der Nebenkläger, in diesem Fall das Bildungsministerium und der Anwalt Maître Michel Molitor, zeigte sich damit jedoch nicht einverstanden und erläuterte, dass jeder sich strafbar mache, der einen Umschlag aufmache, der nicht an die Person selbst gerichtet sei.

Der Prozess wurde auf Donnerstag verlängert.