EU fordert sofortigen Waffenstillstand

„Sanktionen sind kontraproduktiv“, sagte der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn am Montag nach der Ratstagung der EU-Außenminister auf Kirchberg. Stattdessen fordern die Außenminister einen „sofortigen Waffenstillstand“ und ein Ende der Bombardierungen von Aleppo.

Dies sollte es erlauben, den in der syrischen Stadt eingeschlossenen Menschen humanitäre Hilfe zukommen zu lassen. In einem dritten Schritt sollten dann die in Aleppo kämpfenden Parteien voneinander getrennt werden.

Vor allem die Kämpfer von Al-Nusra müssten dazu gebracht werden, die Stadt zu verlassen, erklärt Jean Asselborn. Denn Russland habe versichert, die Bombardements gegen Aleppo zu beenden, wenn sich keine Kämpfer der radikalislamischen Front mehr in der Stadt aufhalten würden.

Wenn auch die EU-Staaten keine Sanktionen gegen Russland in Betracht ziehen, so werden dennoch weitere restriktive Maßnahmen gegen das Assad-Regime vorbereitet, so Jean Asselborn weiter.