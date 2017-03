Briefträger: "Unerträgliche Arbeitsbedingungen"

Präsident Raymond Juchem sparte nicht mit der Kritik an der Postdirektion. Der Kongress stand unter dem Motto „Bien-être au travail“ und „qualité de service“, zwei Kriterien die es laut Gewerkschaft kaum noch bei der Post gibt. In der Abteilung Post Courrier vergeht für die Briefträger kaum ein Tag ohne Überstunden oder Doppelte Touren die die meisten Briefträger zum Teil in ihnen unbekannten Sektoren verrichten müssen. Die Sortiermaschinen im Briefsortierzentrum seien auch nicht mehr auf dem besten Stand, sehr häufig müssen die Briefträger vor Beginn ihrer Tournee die Briefe von Hand sortieren, so der Vorsitzende. In Zeiten von hoher Arbeitslosigkeit, fordert die Gewerkschaft das Einstellen von Personal, eine gute Ausbildung und vor allem eine korrekte Bezahlung statt Personalabbau und Überstunden. Die Situation zwischen den Briefträgern (Staatsbeamten) und den Hilfsbriefträgern (Privatangestellte) ist alles andere als gesund. Letztere werden schlecht bezahlt obwohl sie die gleiche Arbeit erledigen wie die besser bezahlten Briefträger. Juchem erinnerte die Postdirektion dass eine bestmögliche Qualität nur mit den notwendigen Investitionen in Personal und Bildung erreicht werden kann. Kritik erntete die Postdirektion hinsichtlich der Bewertung ihrer Mitarbeiter. Statt Lobesworten wird mit einer schlechten Benotung gedroht. Doch damit nicht genug, es zirkulieren Gerüchte ein guter Vorsitzender leite möglichst viele Disziplinarmaßnahmen in die Wege und begrüße das Personal mit einem katastrophalem Umgangston, so Juchem.

Nicht nur die Arbeitsbedingungen der Briefträger sind mittlerweile unerträglich, im Brief- und Paketzentrum sind die Bedingungen nicht besser. Seit zwei Jahren kommt es dort immer wieder zu Ausfällen des IT-Materials, es fehlt an ergonomisch sinnvollen Einrichtungen und das Personal ist nicht mehr in der Lage die neuen Anforderungen zu bewältigen. Ein permanenter Wachstum der Paketbranche, die Aufarbeitung nationaler und internationaler Einschreiben, Packup24 und die J+0-Regel sowie neue Auflagen des Zolls führen zu massiven Stresssituationen. Auch an dieser Stelle griff Raymond Juchem die Personalpolitik der Post an. Statt Interim-Arbeiter einzustellen, solle die Post in den sauren Apfel beißen und endlich mehr Personal einstellen umso dauerhaft die Qualität zu steigern und die Gesundheit der Arbeitnehmer zu fördern statt zu schädigen.

Die Schließung von Postfilialen ist der Briefträgergewerkschaft ebenfalls ein Dorn im Auge. Bekanntlich wurden erste Filialen geschlossen, bis spätestens 2025 sollen nur noch 15 Filialen im Dienste der Bürger stehen. Statt einem Abbau des Filialnetzes fordert Juchem den Ausbau, auch wenn manche Büros mit eingeschränkten Öffnungszeiten funktionieren müssten. Dabei unterstrich er erneut den Qualitätsdienst für den Bürger, dieser Dienst kann ein Tankstellenbetreiber oder ein Verkäufer im Supermarkt nicht bieten. Kontraproduktiv aus Sicht der Bürger ist die Verteilung der Dienstleistungen auf unterschiedliche Standorte. Wollte man vor Jahren ein Paket abholen, ein Einschreiben abgeben und ggf. noch Geld vom Konto aufheben so konnte man das am gleichen Ort tun. Heute jedoch müssen die Bürger mehrere Orte aufsuchen um diese Dienste gleichzeitig in Anspruch zu nehmen. Dabei kritisierte Juchem die neue Preispolitik von Post Finance, die Bürger, und es trifft meistens sozial schwache Menschen, muss teuer für die Finanztransaktionen am Schalter bezahlen. Seine Kritiken und Vorwürfen galten nicht nur der Postdirektion, sondern auch dem Luxemburger Staat als Hauptaktionär müsse seiner Pflicht nachkommen und den Bürgern eine bestmögliche Dienstleistung gewährleisten.