IS reklamiert Anschlag mit zehn Toten

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat sich zu einem Anschlag auf ein Einkaufszentrum in der irakischen Hauptstadt Bagdad bekannt. Es habe es sich um eine "Operation" mit zwei aufeinander folgenden Selbstmordattentaten gehandelt, wie das IS-Sprachrohr Amak am Samstag verbreitete. Bei dem Anschlag starben zehn Menschen, 30 weitere Personen wurden nach Angaben von Polizei und Rettungskräften verletzt.

Die Behörden korrigierten am Samstagmorgen erste Informationen aus der Nacht, nach denen mehr als 40 Menschen getötet worden seien.

Der Anschlag ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Nähe eines Einkaufszentrums in Bagdad. Wie die Polizei mitteilte, zündete zunächst ein Selbstmordattentäter eine Weste mit Sprengstoff. Kurz darauf explodierte eine Autobombe vor einer Zufahrt zu dem Einkaufszentrum. Die Attacke traf die irakische Hauptstadt kurz vor dem muslimischen Opferfest. Viele Menschen befanden sich zu dem Zeitpunkt in dem Zentrum, um für die kommenden Feiertage einzukaufen.

Bagdad wird immer wieder von schweren Anschlägen getroffen, die sich zumeist in schiitischen Stadtteilen ereignen. Die sunnitische Terrormiliz Islamischer Staat, die für viele Anschläge verantwortlich zeichnet, sieht die Schiiten als "Abtrünnige" an.