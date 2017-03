Lust auf Herrenschuhe für 25.000 Euro?

"Das sind die ersten Schuhe der Welt mit 24 Karat Gold", sagte Antonio Vietri der Nachrichtenagentur AFP. Vietri schwärmte, das Besondere an den Slippern sei, dass das Gold nicht wie ein Accessoire etwa in Form eines Knopfes an den Schuh angebracht werde, sondern "integraler Bestandteil des Schuhs" sei.

Der Schuhmacher hatte acht Monate lang herum experimentiert, um die edlen Schuhe herzustellen. Die Schwierigkeit habe darin gelegen, ein "Gleichgewicht zwischen der Festigkeit des Goldes und der Flexibilität des Schuhs" zu erreichen, sagte Vietri. Schließlich sollten die Schuhe bequem zu tragen sein und ihrem Träger keine Schmerzen bereiten.

Jeder Goldschuh ist eine Sonderanfertigung, für den der Fuß des künftigen Trägers mit einem 3D-Scanner vermessen wird. Zunächst gab es die goldenen Schuhe nur für Männer. Sie kosten bis zu 25.000 Euro pro Paar.

Dieses Jahr brachte Vietri auch eine Kollektion für Frauen auf den Markt - mit Preisen bis zu 30.000 Euro pro Paar. Im Preis inbegriffen ist eine Lieferung per Hubschrauber. Mit diesen hochpreisigen Schuhen spricht Vietri vor allem Kunden in den arabischen Golfstaaten an. Der Schuhmacher hat auch ein Modell im Programm, das mit Perlen oder Diamanten versehen werden kann.