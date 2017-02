Juppé schließt Einspringen für Fillon aus

"NEIN heißt für mich NEIN", schrieb Juppé am Montag auf Twitter, und sprach von "Gerüchten ohne Grundlage". Weil Fillon wegen der Beschäftigung seiner Frau auf Parlamentskosten in Bedrängnis ist, hatten französische Medien in den vergangenen Tagen immer wieder über einen "Plan B" spekuliert.

Juppé, der Bürgermeister von Bordeaux, hatte die Vorwahl um die Präsidentschaftskandidatur des bürgerlichen Lagers gegen Fillon verloren. Dieser galt lange als klarer Favorit für die Präsidentenwahlwahl im April und Mai, seine Umfragewerte fielen zuletzt aber.

Aux auteurs de rumeurs infondées, une confirmation : pour moi, NON c'est NON. Je dirai pourquoi. Aujourd'hui écoutons FF, notre candidat. — Alain Juppé (@alainjuppe) 6. Februar 2017

Die Zeitungund weitere französische Medien berichteten unter Berufung auf Fillons Umfeld, dass der 62-Jährige sich noch am Montag vor den Franzosen äußern wolle, um eine "Gegenoffensive" zu starten. Offizielle Informationen gab es dazu zunächst nicht. Juppé rief auf Twitter aber dazu auf, am Montag François Fillon zuzuhören, "unserem Kandidaten".