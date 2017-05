Klares "Ja" zum Atomausstieg

Die Schweizer haben am Sonntag Hochrechnungen zufolge mehrheitlich für eine schrittweise Abkehr von der Atomkraft und für einen Umstieg auf Erneuerbare Enregien gestimmt. Dem Meinungsforschungsinstitut gfs.bern zufolge stimmten 58 Prozent der Wähler für die Vorlage der Regierung. Auf ein ähnliches Resultat kam das Fernsehen SRF nach Auszählung aller Stimmen. Das Endergebnis wurde für den späten Nachmittag erwartet.

Das neue Energiegesetz gilt ab 2018. Es sieht vor, die Versorgung bis zum Jahr 2050 schrittweise auf erneuerbare Energieträger umzustellen. Die bereits bestehenden fünf Akws sollen so lange am Netz bleiben, wie ihre Sicherheit garantiert ist. In der Volksabstimmung ging es um ein erstes Maßnahmenpaket zur Umsetzung der Energiestrategie. Damit sollen Öko-Energieträger wie Wasser, Sonne, Wind und Biomasse gezielt gefördert werden und der Energieverbrauch sinken. Den Hochrechnungen zufolge stimmten lediglich drei Kantone gegen die Regierungsvorlage - Glarus, Aargau und Schwyz.

Im bevölkerungsreichsten Kanton Zürich stimmten fast 60 Prozent der Bürger für das Energiegesetz. In Genf lag die Zustimmungsrate bei mehr als 70 Prozent. Die Grüne Adèle Thorens Goumaz sprach im Sender RTS von einem "historischen Tag" für die Schweiz.

Die Schweiz hatte nach der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima im März 2011 grundsätzlich die Abschaltung der fünf Akws beschlossen. Knapp 60 Prozent des Schweizer Stroms kommen bereits aus nachhaltigen Quellen, überwiegend aus Wasserkraft.

Die Volksabstimmung beantragt hat die rechtspopulistische Schweizerische Volkspartei (SVP), die zwei Vertreter im siebenköpfigen Bundesrat stellt. Sie hält die Kosten des Atomausstiegs für zu hoch und befürchtet zudem Gefahren für die Energiesicherheit. Nach Angaben der SVP würde eine vollständige Umstellung auf Öko-Energie eine vierköpfige Schweizer Familie im Jahr umgerechnet rund 2900 Euro zusätzlich an Steuern kosten.