Hausbesichtigung mit Außenminister

Am Mittwoch hat Außenminister Jean Asselborn die Presse durch die altehrwürdige "Maison Mansfeld" geführt. Es ist die neue Adresse seines Ministeriums.

„Wir sind erst umgezogen und so gut kenne ich mich hier noch nicht aus“, so Asselborn lachend. Sich zurechtgefunden hat man sich dann doch. Wie sich an den Bildern in der Fotostrecke sehen lässt.