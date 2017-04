Musel Pikes erster Finalist

Die Musel Pikes setzten sich am Samstagabend mit 80:77 in Ettelbrück durch und stehen somit nach dem zweiten Spiel im Halbfinale des Final Four als erster Finalist fest. Kox und Co. setzten sich in einer hart umkämpften Begegnung erst in den Schlusssekunden durch. Jarmar Gulley kam auf 24, Clancy Rugg auf 23 Punkte.

Nach dem Erfolg am Mittwoch (96:85) unterlag Titelverteidiger Amicale Steinsel unterdessen doch überraschend deutlich mit 83:97 in Düdelingen. Beide Teams werden somit am Dienstag im Entscheidungsspiel (20.30 Uhr in Steinsel) um den Einzug ins Finale kämpfen. Schumi und Co. sorgten im letzen Viertel, das man sich mit 32:14 sicherte, für die Entscheidung. US-Spieler Cory Johnson kam auf 41, Eric Anderson auf 29 Punkte