"Miss Grand International": Islands Teilnehmerin steigt aus

Sie solle abspecken, haben die Veranstalter des "Miss Grand International" der Teilnehmerin aus Island , Arna Ýr Jónsdóttir, geraten.

Die selbstbewusste 20-Jährige warf das Handtuch und reiste ab, wie dieauf ihrer Internetseite berichtet. Ihre handschriftliche Nachricht ist auf ihrem Instagram-Account nachzulesen.

"Miss Grand International" verdient weder mein Gesicht, meinen Körper, meine Persönlichkeit oder mein Herz", schrieb Jónsdóttir . "Ich hoffe sehr, dass die Veranstalter die Augen öffnen, wir schreiben das Jahr 2016", heißt es dort weiter, "und wenn der Wettbewerb ein internationaler sein will, muss er auch internationale Schönheit zulassen".

Die Reaktionen auf diesen Brief waren überwiegend positiv, mehr als 7.000 Likes. "Sie sind nicht nur eine starke sondern auch beeindruckende Frau, die einen Kopof auf ihren Schultern hat. Ich bin so glücklich, nachdem ich ich dieen Brief gelesen habe", lautet eine der Reaktionen.

Kurz zuvor war Jónsdóttir zur schönsten Frau der Fußball-EM in Frankreich gekürt worden. Die frühere Turnerin und Leichtathletin will Hebamme werden, wie dieweiter schreibt.