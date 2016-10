Solarenergie für Elektroautos

Eine entsprechende Absichtserklärung sei von beiden Unternehmen unterzeichnet worden, teilte Tesla in seinem Firmen-Blog am Montag mit. Angedacht sei eine Kooperation bei der Produktion von Photovoltaik-Zellen und -Modulen in einer noch im Aufbau befindlichen Einrichtung des Unternehmens SolarCity in Buffalo im US-Staat New York. Panasonic teilte mit, das Angebot werde geprüft, ging aber nicht in die Details.

Tesla and Panasonic to collaborate on photovoltaic cell and module production in Buffalo, New York https://t.co/bcDS3voHwu — Tesla (@TeslaMotors) 17. Oktober 2016

Der Cheftechniker von Tesla, JB Straubel, sagte, eine Zusammenarbeit mit Panasonic in einer gemeinsamen Produktionsstätte von Tesla und SolarCity könnte die kostengünstige Herstellung effizienter und zuverlässiger Solartechnologie beschleunigen.