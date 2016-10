Machtwechsel wahrscheinlich

In dem baltischen EU- und Nato-Land waren mehr als 2,5 Millionen Menschen zur Wahl der noch ausstehenden 68 von 141 Sitze in der Volksvertretung Seimas in Vilnius aufgerufen. Dabei galt ein Sieg der Opposition über die Mitte-Links-Regierungskoalition von Ministerpräsident Algirdas Butkevicius als wahrscheinlich. Seine Sozialdemokraten landeten im ersten Wahlgang vor zwei Wochen deutlich hinter der konservativen Vaterlandsunion und dem Bund der Bauern und Grünen. Litauen ist der größte und südlichste der drei Baltenstaaten.