Falsche Frage an Le Pen und der Journalist fliegt raus

Ein französisches Fernsehteam ist bei einem Messebesuch der Rechtspopulistin Marine Le Pen von Sicherheitsleuten aus dem Saal gezwungen worden. Ein Reporter der Sendungwurde von Sicherheitsleuten fortgezerrt, als er versuchte, eine kritische Frage zu Vorwürfen des Europaparlaments gegen Le Pen zu stellen. Auf dem vonverbreiteten Video des Vorfalls vom Mittwoch ist anschließend ein heftiges Wortgefecht zu sehen, außerdem schlagen die Sicherheitsleute mehrfach in Richtung der Kamera.

Le Pens Front National (FN) erklärte, nicht für das Eingreifen verantwortlich zu sein. Es habe sich nicht um den Ordnerdienst der FN gehandelt, sondern um den der Kongresshalle, sagte Parteivize Florian Philippot am Donnerstag den Sendern Radio Classique und Paris Première.

SENSITIVE | Marine #LePen security roughs up & throws out reporter asking about her #corruption scandal. pic.twitter.com/jd5duOuZoG