Hierscht Foire eröffnet

Die dritte Ausgabe der Expo „Home and Living“, die „neue Hierscht Foire“ ist am Samstag, im Beisein des erbgroßherzoglichen Paares, eröffnet worden.

Raymond Schadeck, der Präsident der Luxexpo sagte bei der Eröffnungsrede, dass die Expo „Home and Living“ der größte One-stop-shop in den Bereichen Bauen und Wohnen des ganzen Landes sei. Die Stände von 300 Ausstellern werden, ab Samstag dem Publikum während neun Tagen offen stehen. Jeder Teilaspekt des Bauen und Wohnens wird in den Hallen auf dem Kirchberg beleuchtet. Von den ersten Schritten eines jeden Wohnprojektes – dem Gang zur Bank – bis hin zu letzten Einrichtungs- und Designdetails, keine Fragen bleiben offen.

Das Thema Wohnen betrifft jede Person auf diesem Planeten. Doch in Luxemburg ist dieses ein ganz besonderes Thema. Die Kosten des Wohnens sind in fast keinem Land so hoch wie im Großherzogtum. Aus diesem Grund hat die Regierung eine Wohnungsbauoffensive ausgerufen. „Es wird konkret“, sagte der Wohnungsbauminister Marc Hansen bei der Eröffnung der neubenannten Hierschtfoire.