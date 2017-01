Luxaircargo meldet Rekord

Die Rekordleistung liest sich in Zahlen so: 11.115 Flugzeugbewegungen, 113.000 be- und entladene Lkws und insgesamt 820.000 Tonnen Luftfracht. Es sei das beste Ergebnis seit 2007 – dem Rekordjahr mit einem Umschlagsvolumen von 896.000 Tonnen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Das operative Ergebnis im Dezember 2016 stellt sogar einen historischen Wendepunkt dar, denn allein in diesem Monat haben die Teams bei LuxairCARGO etwa 83.000 Tonnen umgeschlagen.

Im Übrigen ist die Zertifizierung nach GDP (Good Distribution Practices), die LuxairCARGO 2013 für seine gesamte Logistikplattform erhalten hat, gerade erneut bestätigt worden und gilt nun für weitere 3 Jahre.

Diese Zertifizierung bezieht sich auf sämtliche Empfehlungen und offiziellen Leitlinien für den Transport und Vertrieb von Humanarzneimitteln und stellt einen Qualitätsnachweis für alle Akteure der Logistikkette und Endkunden dar, insbesondere für die Umschlagtätigkeit im Pharma & Healthcare Hub.Die Leistung von LuxairCARGO in diesem Bereich, der einen besonders hohen Regulierungsgrad aufweist, hat sich auf breiter Front verbessert und sich positiv auf das operative Wachstum von LuxairCARGO ausgewirkt.

Das Volumen umgeschlagener Fracht, die empfindlich auf Temperaturschwankungen reagiert,ist zwischen 2014 und 2016 von 24.400 Tonnen auf 30.000 Tonnen gestiegen.