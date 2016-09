Nordkorea gibt sich unbeeindruckt

Die nach seinem jüngsten Atombombentest geplanten weiteren Verschärfungen der internationalen Sanktionen bezeichnete das kommunistische Regime am Sonntag als "lachhaft". Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hatte den jüngsten Atomtest als "schamlose Missachtung" bestehender Sanktionen verurteilt und angemessene Maßnahmen angekündigt. Die USA erwägen eigene zusätzliche Konsequenzen.

Der insgesamt fünfte Atomtest des isolierten Staates am Freitag hatte weltweit Besorgnis ausgelöst. Experten zufolge hatte die Detonation eine größere Sprengkraft als die Atombombe, die die USA im Zweiten Weltkrieg über Hiroshima abwarfen. Nordkorea ist damit nach eigenen Angaben seinem Ziel näher gekommen, verfeindete Staaten mit Atomraketen angreifen zu können.

Inwieweit das Regime von Kim Jong Un aber tatsächlich Raketen mit Atomsprengköpfen bestücken kann, konnte von unabhängiger Seite bislang nicht bestätigt werden.

Der Nordkorea-Beauftragte der USA, Sung Kim, stellte am Sonntag in Tokio weitere Schritte der USA sowie Japans in Aussicht. Zudem werde ein gemeinsames Vorgehen mit Südkorea geprüft. US-Präsident Barack Obama hatte bereits unmittelbar nach dem zweiten Atomtest innerhalb weniger Monate mit ernsten Konsequenzen gedroht. Südkoreas Atom-Sonderbeauftragter sprach am Samstagabend mit seinem Amtskollegen in China und forderte eine neue Resolution des UN-Sicherheitsrats, wie das Außenministerium in Südkorea mitteilte. Auch China hatte als engster Verbündeter Nordkoreas den Test scharf verurteilt.

Das sowohl politisch als auch wirtschaftlich bereits nahezu vollkommen isolierte Land zeigte sich von den Ankündigungen unbeeindruckt. "Das Herumgerenne von Obamas Gruppe und das bis heute anhaltende Gerede über bedeutungslose Sanktionen ist höchst lachhaft, da ihre Politik der 'strategischen Geduld' völlig verschlissen ist und sie nahe dran sind, zusammenzupacken und das Feld zu räumen", zitierte die staatliche Agentur KCNA einen Sprecher des nordkoreanischen Außenministeriums.