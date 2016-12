Eine feurige Nacht

Gegen zwanzig vor Acht musste die Feuerwehr der Stadt Luxemburg zu einem Brand in der Nähe der Ausstellungshallen, wo es in einem Lager mit Putzmitteln brannte. Eine Person wurde dort verletzt.

Zwei Stunden später musste sie wieder ausrücken. Diesmal brannte eine Mülltonne auf der place Leon XIII in Bonneweg. Knapp eine Viertelstunde später, um viertel vor zehn, stand eine weitere Mülltonne in Flammen, und das nur knapp zweieinhalb Kilomenter entfernt auf dem Howald, in der rue Dr. Joseph Peffer. Diesmal war die zuständige Feuerwehr aus Hesperingen zur Stelle.

Die Feuerwehren aus Sassenheim und Differdingen mussten gegen halb zwölf einen Brand in einer Wohnung in Sassenheim löschen, wo es ebenfalls einen Verletzten gab.