Mann angefahren und geflüchtet

Am frühen Sonntagmorgen zwischen 4.30 Uhr und 5.00 Uhr überquerte ein Mann den Boulevard J.F. Kennedy am Kreisverkehr gegenüber der neuen Jugendherberge. Der etwas betrunkene Mann wurde dabei von einem Auto erfasst, zu Boden geschleudert und verletzt.

Der Autofahrer fuhr laut Aussage des Opfers einfach weiter. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Beim in Frage kommenden Wagen soll es sich um ein weißes, in Frankreich immatrikuliertes Fahrzeug handeln. Wer etwas zu dem Hergang berichten kann, soll sich mit der Escher Polizei in Verbindung setzen (Tel.-Nr.: 49 97 55 00).