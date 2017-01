Nicht alles läuft rund

Mehr als 281.000 Patienten haben seit der Einführung der „Maisons médicales“ im Jahr 2009 diese Dienstleistung genutzt. Dennoch bleibt Spielraum nach oben.

Daher auch die rezente Kampagne des Gesundheitsministeriums, weil immer noch ein Drittel der im Land lebenden Menschen überhaupt nichts von der Existenz der Häuser wissen. Allerdings haben längst nicht alle, die eine „Maison médciale“ aufsuchten, positive Erfahrungen gemacht.

Als die „Maisons médicales“ 2009 ihre Türen öffneten ging es darum, die Notdienste der Spitäler zu entlasten. Mehr als 50% der Patienten, die die Spitäler damals aufsuchten, waren keine Notfälle.

Ziel war es also einerseits, den Menschen mit „kleineren“ Gesundheitsproblemen die Wartezeit zu verkürzen und andererseits den Notdiensten mehr Zeit zu geben, um sich um wirklich schwere Fälle zu kümmern.

Eine Prämisse war jedoch, dass die „Maisons médicales“ so nah wie möglich an einem Spital, das Notdienst durchführt, liegen sollten. Am Anfang traf das auf die drei Häuser in Esch, Luxemburg und Ettelbrück zu. Doch mittlerweile tut die Zitha-Klinik keinen Notdienst mehr.

Laut einer repräsentativen Umfrage, die das Gesundheitsministerium in Auftrag gab, sind 82% der Befragten mit dem Empfang und den Öffnungszeiten der Häuser zufrieden, 79% mit den ärztlichen Konsultationen und 73% mit den Wartezeiten.

Diese Zahlen mögen auf den ersten Blick positiv wirken, verdeutlichen aber auch, dass noch viel Platz nach oben ist. Sie bedeuten nämlich auch, dass mehr als jeder Fünfte unzufrieden mit der Behandlung ist.

Unfreundlichkeit, Fehldiagnosen, lange Wartezeiten. Klar, wem die Behandlung in der „Maison médicale“ positiv im Gedächtnis bleibt, der wendet sich nicht an die „Patientevertriedung“. Unzufriedene aber schon.

Wir sprachen mit Georges Clees und Michèle Wennmacher, zwei der insgesamt vier Mitarbeiter der Organisation, die sich für die Rechte der Patienten einsetzt. Mehr als 900 Mal wurde die „Patientevertriedung“ 2016 wegen diverser Probleme kontakiert.

Nicht wenige Kontaktaufnahmen standen in Zusammenhang mit Beschwerden wegen falscher Diagnosen, die in den „Maisons médicales“ erstellt wurden.

Michèle Wennmacher: „Manche beschweren sich, dass sich nicht adäquat untersucht wurden, oder dass der behandelnde Arzt sie doch noch zum Notdienst schickte, wo man ihnen dann mitteilte, es handele sich nicht um einen Notfall, sie sollen doch wieder zurück. Das grenzt schon an Slapstick.“

Es sei aber auch schon zu ernsten Problemen gekommen. So etwa im Fall eines Patienten etwa, der über Schmerzen im Brustbereich geklagt hatte, aber wieder nach Hause geschickt worden sei, weil der Arzt nichts feststellen konnte.

Später musste dann der Notdienst alarmiert werden, der Mann wurde mit der Ambulanz ins Spital gefahren: Diagnose Herzinfarkt!

Allgemein beschwerten sich die Menschen, die die „Patientevertriedung“ in Sachen „Maisons médicales“ kontaktieren über die Behandlung, die sie als unzulänglich empfinden.

„Die medizinische Abklärung sei nicht angemessen gewesen, die Arzneimittelverschreibung entweder übertrieben - die Patienten also quasi mit Antibiotika vollgestopft worden - oder nicht ausreichend“ erklärt Wennmacher.

Dazu kämen Reklamationen über unfreundliches Personal und Zweifel an der Kompetenz der Ärzte, die die Untersuchungen durchführten.

„Problematisch ist es auch“, so Georges Clees, „dass die Häuser erst um 20 Uhr öffnen. Die meisten Generalisten schließen ihre Praxen jedoch bereits um 18 Uhr. Wem demnach in dieser Zeitspanne schlecht wird, der muss in die Notaufnahme der Spitäler.“ Auch hier müsste etwas unternommen werden.

„Und wir wiederholen an dieser Stelle gerne noch einmal unsere Forderung der Schaffung einer ‚Maison médicale‘ im Osten“ betont Michèle Wennmacher.