Das Kind im Manne

Patrick Strotz (57) ist Präsident des MTFD-Vereins, der im Laufe des Jahres 2015 gegründet wurde und mittlerweile bereits 36 aktive Mitglieder - vom Jugendlichen bis zum Rentner - zählt. Sie alle eint ein faszinierendes Hobby.Die Modell-Truck-Freunde bauen maßstabgerecht Lastwagen und Busse, Bagger und Gabelstapler und was es sonst noch alles an Nutzfahrzeugen gibt, nach. Originalgetreu und funktionsfähig. Und sie fahren damit auf der clubeigenen Piste in Lasauvage, die kurz vor der Fertigstellung steht.

► Lesen Sie die vollständige Reportage in der Dienstagsausgabe des Tageblatt (Print & E-Paper).