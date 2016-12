Zuviel getrunken und dann noch aufgebracht

Bei ersten der von der Polizei gemeldeten Fälle war der betrunkene Mann wenigstens so schlau, den Bus benutzen zu wollen. Allerdings verweigerte der Busfahrer dem Mann wegen seines Zustandes die Mitfahrt, wie die Polizei mitteilt. Daraufhin begann er zu randalieren und schlug gegen die Bustüren. Beim Eintreffen der Polizei auf dem Bahnhof in Rodange schlug der Mann einen der Polizisten an die Schulter. Er wurde im Arrest untergebracht.

An der grünen Ampel nicht gleich angefahren und dazu noch zwei Mal den Motor abgewürgt, das war zu viel. Und es war zu auffällig. Die Polizei stoppte das Fahrzeug gegen 23.30 Uhr, der Alkoholtest ergab ein ordentliches Resultat: Das Doppelte des zulässigen Höchstwertes. Der Autofahrer auf der "route d'Arlon" in Capellen war seinen Führerschein los.

In Dudelange auf der "rue des champs" ergab die Überprüfung des Nummernschildes eines Fahrzeugs, dass die Steuerbescheinigung nicht mehr gültig sei. Die Fahrerin hatte offensichtlich getrunken, wie der Test ergab. Der Führerschein wurde eingezogen.