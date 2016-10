Die Grippenzeit naht: Impfungen schützen!

Mit dem Herbst - vor allem, wenn er sich so rasch breit macht, wie er es dieses Jahr tut - naht auch die Zeit der Erkältungen. Einen Schnupfen holt man sich leicht, und dieser ist, genau so wie die meisten Erkältungen, in wenigen Tagen auskuriert. Gefährlich aber kann eine Grippe verlaufen. Vor allem bei Risikogruppen wie älteren Menschen oder Schwangeren, sowie Kindern und Erwachsenen, die an anderen chronischen Erkrankungen leiden.

So wie jedes Jahr ermpfiehlt das Gesundheitsministerium denn auch vor allem diese Gruppen, sich gegen den Grippevirus impfen zu lassen. Wie es aus dem Ministerium heißt, kann es leicht zu Komplikationen wie etwa Lungenentzündungen kommen, wovon die Statistiken aus den Spitälern des Landes zeugen: Während der feuchtkalten Jahreszeit steigt die Zahl der Patienten, die unter solchen Komplikationen leiden, drastisch an. In nicht wenigen Fällen kann so eine Grippe schwere Folgen, bis zum Tod, mit sich ziehen.

Wie das Ministerium empfiehlt, ist gerade jetzt die beste Zeit, sich gegen die Grippe impfen zu lassen. Vor allem Personen über 65 Jahren, Frauen in anderen Umständen und Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die bereits so gesundheitliche Probleme haben, sollen sich mit ihrem Hausarzt in Verbindung setzen, um einen Impftermin auszumachen. Zu letztgenannter Risikogruppe gehören unter anderem Menschen, die an Diabetes leiden, Probleme mit den Atmungsorganen oder dem Kreislauf haben sowie solche, die an Immunschwäche oder Nierenproblemen leiden. Selbstverständlich sollten sich auch alle Menschen, die im Gesundheitswesen beschäftigt sind, impfen lassen.

Die Grippeimpfung wird im allgemeinen sehr gut vertragen, nur selten treten Nebenwirkungen auf. Diese reichen von einem leichten Temperaturanstieg, über ein vorübergehendes Unwohlsein bis hin zu Schmerzen an der Stelle, an der der Impfstoff injeziert wurde. Allerdings sollten Menschen, die an einer Eiweiß-Protein-Allergie leiden vor der Impfung ihren Arzt darauf hinweisen.

"Ech hun d'Gripp!" hört man des öfteren jemanden klagen. Dabei handelt es sich in den meisten Fälle um eine einfache Erkältung. Wichtig, um einen einfachen Schnupfen nicht mit einer Grippe zu verwechseln, ist, dass man die Symptome erkennt. Bei der Grippe hanedlt es sich um eine virale Infektionskrankheit, die hhauptsächlich Nase, Hals, die Bronchien und eventuell auch die Lunge befällt. Die Krankheit dauert bei normalen, gesunden Erwachsenen in der Regel eine Woche an und beginnt immer mit hohen Fieber, Muskel- und Kopfschmerzen. Man fühlt sich schlapp, trockener Husten, ein gereizter Hals und eine Nasenschleimhautentzüdung sind weitere Symptome.

Der Grippevirus wird leicht von Mensch zu Mensch übertragen, so dass es häufig zu regelrechten Epidemien kommt. Um die Ausbreitung zu verhindern, respektiv zu verringern, ist die Impfung das einzige Mittel. Weitere Informationen über die Grippe und die Impfungsmöglichkeiten finden Sie unter www.grippe.lu und www.sante.lu