Auto in der Mosel war geklaut

Das Auto in der Mosel sorgte bei Spaziergängern in der Nähe von Schengen für Ratlosigkeit. Die Polizei fand aber dann heraus, dass das Auto in Frankreich gestohlen wurde und es an der Stelle in der Mosel von den Tätern "entsorgt" werden sollte.

Es kam jedoch anders: Das Fahrzeug verhakte sich und ging deshalb nicht im Fluss unter.