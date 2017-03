Schottland will den eigenen Brexit

Am Dienstag hat das regionale schottische Parlament entschieden: Es wird ein zweites Referendum für die Unabhängigkeit Schottlands geben. Die Unabhängigkeitspartei der schottischen Premierministerin wurde von der Grünen Partei unterstützt und kam so auf 69 Stimmen für eine Unabhängigkeit gegen 59, die ein erneutes Referendum ablehnten.

Sturgeon hatte das Referendum nach dem Brexit-Votum angekündigt. Schottland habe diese Entscheidung nicht mitgetragen und wolle demnach in der EU bleiben. Tatsächlich hatte eine Mehrheit der Wahlberechtigten in Schottland gegen den EU-Austritt gestimmt.

Die britische Premierministerin Theresa May, die am Mittwoch Artikel 50 des Lissabonner Vertrag aktivieren und somit offiziell den Austritt aus der EU beantragen will, hat allerdings bereits angekündigt, dass sie keine Unabhängigkeit dulden werde, bis der Brexit ausgehandelt ist.

Das Referendum soll zwischen Herbst 2018 und Frühling 2019 stattfindfinden. Bis dahin sollten die groben Züge des Brexits zwischen der EU und Großbritannien ausgehandelt sein.