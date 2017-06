Motorradfahrer schwer verletzt

Am Samstagmorgen kam es gegen 11.30 Uhr zu einem schweren Motorradunfall. Zwischen Tüntingen und Hollenfels wollte ein Autofahrer in eine Entsorgungsanlage einbiegen. Eine Motorradgruppe aus den Niederlanden fuhr an dem Fahrzeug vorbei. Ein ihnen folgender Fahrer bremste zu schnell ab, und kam ins Rutschen.

Der Biker kam zu Fall und geriet hierbei unter das Fahrzeug. Er wurde von der Feuerwehr aus Tüntingen unter dem Fahrzeug geborgen und von der Luxembourg Air Rescue per Hubschrauber in das Krankenhaus auf Kirchberg geflogen. Am Unfallort weilten der Sauvetage der BNS aus Lintgen und eine Ambulanz.