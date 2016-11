Arbeitslosigkeit sinkt auf Zweijahrestief

Wie das Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte, waren 3,48 Millionen Menschen erwerbslos gemeldet. Dies sind 0,3 Prozent weniger im Vergleich mit dem Vormonat sowie 2,8 Prozent weniger im Vergleich mit dem Vorjahresmonat. Der Arbeitsmarkt in Frankreich könnte damit langsam eine Trendwende schaffen.

Die Daten dürften Staatschef Francois Hollande vor den anstehenden Präsidentschaftswahlen im Frühjahr gelegen kommen. Der seit Jahren mit schlechten Umfragewerten kämpfende Sozialist hat eine erneute Kandidatur für das höchste Staatsamt von spürbaren Erfolgen im Kampf für mehr Beschäftigung abhängig gemacht. Frankreich hat eine der höchsten Geburtenraten Europas und braucht daher einen stärkeren Jobaufbau als seine Nachbarländer, um die Arbeitslosenrate zu drücken.

Das Geschäftsklima in der französischen Wirtschaft stabilisierte sich im November. Das Barometer verharrte laut Statistikamt Insee bei 102 Punkten und damit auf dem Vormonatswert. In der Industrie hielt der entsprechende Index mit 103 Zählern ebenfalls das Niveau des Vormonats. Bei den Einzelhändlern und am Bau hellte sich die Stimmung deutlich auf.