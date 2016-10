Autokennzeichen für acht Millionen Euro

"Ich liebe es, Autokennzeichen zu sammeln und bin stolz, es bekommen zu haben". Damit zitiert die englischsprachige Tageszeitung Gulf News den neuen Besitzer Balwinder Sahani.

Der "Khaleej Times" sagte der indischsstämmige Geschäftsmann, er hätte auch mehr bezahlt. Im Jahr zuvor hatte der Inhaber einer internationalen Immobilienagentur die Nummer "9" bereits als Kennzeichen für umgerechnet sechs Millionen Euro ergattert.

Die Käufe seinen seine "Leidenschaft" und die Nummer "5" werde einen seiner Rolls Royce zieren. " Regelmäßig organisieren die für Straßen und Transport zuständigen Behörden in Dubai die Versteigerung von Autokennzeichen, die die Aufmerksamkeit von Millionären erregen.

Mehr als 300 Personen haben an der Versteigerung am Samstag in einem Grandhotel in Dubai teilgenommen. 80 einmalige Autokennzeichen standen nach Angaben von Gulf News zur Auswahl.

Den Rekord für den Preis eines Kennzeichens hält Ein Geschäftsmann aus den Vereinigen Arabischen Emiraten. Saeed Al Khouri zahlte 2008 umgerechnet 12, 3 Millionen Euro für das Kennzeichen mit der Nummer "1".