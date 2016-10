Wenn Multikulti richtig Spass macht

Sieht man einmal vom Verkehrs-Chaos und denn Staus an den Einfahrtsstrassen am Samstag ab, so hatten die Organisatoren ein glückliches Händchen, als sie diese Veranstaltung mit der Herbst-Braderie verbanden. Wie schön das friedliche Aufeinandertreffen diverser Kulturen sein kann, bestätigte dieses Fest der Kulturen in Düdelingen.

Wie dies seit jeher der Fall ist, waren die lokalen Vereinigungen (diesmal 20 an der Zahl) in die Veranstaltung eingebunden, mit „Kachen an Brachen“ aber auch mit Kunsthandwerk. Gastronomische Leckerbissen wurde an den zahlreichen Ständen angeboten, allen voran von den bereits etablierten portugiesischen Gemeinschaften, aber auch von Vertretern aus Brasilien, Togo und Ägypten, um nur diese zu nennen.

Hochstimmung herrschte auch bei den einzelnen Konzerten, bei denen international bekannte Sänger und Musikanten auftraten. Besondere Aufmerksamkeit erregten dabei italienische, serbische und saarländische Musiker, aber auch luxemburgische Artisten wie beispielsweise die „Krunnemécken“.

Am Sonntag konnten sich die Bürger aus den EU-Staaten für die Teilnahme an den Kommunalwahlen von 2017 einschreiben.