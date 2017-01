2000 spanische Autofahrer stecken im Schnee fest

So viel Schnee, dass auf der Autobahn A3 von Madrid nach Valencia in der Nacht zum Freitag rund 2000 Menschen mit ihren Autos stecken blieben und von Rettungsdiensten mit Decken und heißen Getränken versorgt werden mussten.

Militär und Feuerwehren beteiligten sich am Räumdienst, aber auch mit Einsatz von Schneepflügen war die A3 zunächst nur in Richtung Valencia freizuschaufeln. Die Fahrtrichtung nach Madrid war am Freitagvormittag weiterhin blockiert.

Auch mehrere Bahnlinien waren wegen Schnees nicht benutzbar. Am Donnerstag hatten Touristenorte an der Costa Brava den ersten Schnee seit Jahrzehnten gesehen. Laut Wetterdienst wird das Winterwetter mit Frost und Schnee anhalten.