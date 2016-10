32-Jährige stirbt an Kohlenmonoxyd

Nach Angaben der Polizei starb sie an einer Kohlenmonoxidvergiftung, berichtet volksfreund.de weiter. Insgesamt wurden elf Menschen durch das Atemgift verletzt.

Kohlenmonoxid

Kohlenmonoxid (chemische Formel: CO) ist ein geruchs- und geschmackloses Atemgift, das in geschlossenen Räumen in kurzer Zeit zum Tod führen kann. Es bildet sich, wenn bei Verbrennungsprozessen zu wenig Sauerstoff zur Verfügung steht. Einmal eingeatmet, bindet sich Kohlenmonoxid 300 Mal schneller als Sauerstoff an das Blut. Der vom Körper dringend benötigte Sauerstoff gelangt dann nicht mehr in ausreichendem Maße zu den Zellen. Besonders empfindlich reagieren Organe wie Gehirn und Herz auf mangelnde Sauerstoffzufuhr. (dpa)

Gegen 7.55 Uhr war der Polizei gemeldet worden, dass eine Frau in einem Haus in Langsur leblos in ihrem Schlafzimmer gefunden worden sei. Sofortige Versuche sie zu reanimieren seien fehlgeschlagen.

Bei den Rettungsmaßnahmen, wurde eine erhöhte Kohlenmonoxid-Belastung festgestellt, so dass das Gebäude umgehend geräumt wurde.

Nach Angaben der Polizei wurden sieben Menschen in dem Haus und vier Rettungskräfte durch Kohlenmonoxid-Einwirkung leicht verletzt. Sie wurden vor Ort ärztlich behandelt und dann vorsorglich in Krankenhäuser gebracht.

Die Ursache für die Gasentwicklung ist nicht geklärt.