Verwaltungsgericht sieht fehlerhaftes Verhalten

Und nun?



Bis jetzt hat sich unseres Wissens nach noch niemand über Twitter oder auf eine andere Art und Weise zum Urteil des Verwaltungsgerichts geäussert.



Fakt ist: Es gibt ein strafrechtliches Urteil, das auf Freispruch lautet. Dies könnte noch anders werden, denn sowohl Staatsanwaltschaft wie auch der Staat als "partie civile" haben Einspruch eingelegt.



Es gibt ein Urteil des Verwaltungsgerichts, das ein Fehlverhalten festhält. Auch dies kann noch ändern, da auch hier Einspruch möglich ist. (clc)

Vor etwas mehr als einem Jahr waren die vier Lehrerinnen vom staatlichen "Conseil de discipline" mit disziplinarischen Maßnahmen belegt worden (► Link ). Hier hatte es zeitweises Berufsverbot und kein Lohn während sechs Monaten für die Hauptbeschuldigte gegeben; zeitweises Berufsverbot und kein Lohn während einem Monat für zwei weitere Lehrerinnen; und eine leichte Strafe gegen die vierte Lehrerin.Die Hauptbeschuldigte und eine der beiden Lehrerinnen, die einen Monat ihren Beruf nicht ausüben durfte, hatten im März 2016 gegen diese Disziplinarmaßnahmen vor dem Verwaltungsgericht geklagt. Wieam Montag berichtete, entschied das Gericht, dass in beiden Fällen die Strafe angebracht und verhältnismäßig war. Dies ist deshalb interessant, weil "sur le fonds" geurteilt wurde und das Verwaltungsgericht festhält, dass fehlerhaftes Verhalten vorliegt – vor dem Strafgericht waren alle Beschuldigten bekanntlich freigesprochen worden. Hier kommt es nun zu einer Berufungsverhandlung.Laut-Bericht hätte die Hauptbeschuldigte zunächst die Zusammensetzung und die Unparteiischkeit des "Conseil de discipline" angezweifelt. Dies wurde verworfen, so dass sie dann auf Unverhältnismäßigkeit der Strafe plädierte. Dies weil sie eine öffentliche Debatte hätte provozieren wollen, und keinen persönlichen Vorteil hatte. Sie hätte demnach ihren Berufsstand nicht geschädigt, sondern verteidigt, und auch den Staatsbeamtenstatut nicht in Mitleidenschaft gezogen. Dies ließen die Richter nicht gelten: Staatsbeamte hätten sich an Gesetze und Reglemente zu halten, was die Lehrerin aber nicht gemacht hätte. Sie hätte Dritten Dokumente weiter gegeben, die bis dahin nicht öffentlich waren. Der "Conseil de discipline" hätte demnach Recht gehabt, die Beschuldigte wegen "eines ganz schlimmen deloyalen Verhaltens" zu bestrafen.

Die zweite Klägerin hatte ebenfalls das Argument der Unverhältnismäßigkeit ins Feld geführt. Die Verwaltungsrichter hielten in ihrem Fall fest, dass sie die "Basis" für die Affäre gelegt hätte, indem sie der Hauptbeschuldigten die Testfragen ausgehändigt hätte. Sie habe wohl mit dem ermittelnden "Commissaire de gouvernement" zusammen gearbeitet und auch ein Geständnis abgelegt; allerdings hätte sie sich erst zu einem späten Zeitpunkt selbst denunziert. Auch hier wäre laut Verwaltungsgericht die ausgesprochene Strafe (ein Monat Berufsverbot) demnach verhältnismäßig gewesen.