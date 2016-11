Terrorverdächtige wollten am 1. Dezember zuschlagen

Es sei aber nicht klar, welches Ziel die Verdächtigen im Visier gehabt hätten. Sie seien von einem Befehlsgeber in der "syrisch-irakischen Region" gesteuert worden, sagte Molins. Bei einer Razzia in Straßburg seien bei einem der Verdächtigen Bekenntnisse zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gefunden worden.

Ermittler hatten am vergangenen Wochenende in Straßburg und Marseille sieben Verdächtige festgenommen. Fünf von ihnen sollten noch am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden, sagte Molins.