„Design braucht einen langen Atem“

Babeth Neiers: Wir wollten einen Namen für unser Designstudio, der nicht kommerziell klingt. Er sollte künstlerisch wirken, feminin und drei Silben haben, so dass er gut klingt. Außerdem haben wir unser Studio in der rue des Roses, das erinnert an die Rosenzucht hier auf dem Limpertsberg.Albert Seyser: Für Design braucht man einen langen Atem. In der Werbung muss es schnell gehen und profitorientiert sein. Der Katalog, mit dem wir gewonnen haben, ist für Menschen, die Literatur, Kunst und Design anspricht.Design hat die Aufgabe, unsere komplizierte Welt einfach zu gestalten. (...)

Das ganze Interview können Sie in der Printausgabe des Tageblatt vom 12.12.20016 lesen.