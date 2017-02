"Marche blanche" für Ana Lopes

Rund 150 Menschen versammelten sich am Sonntagnachmittag in Bonneweg, um an einer "Marche blanche" zum Gedenken an Ana Lopes teilzunehmen. Freunde, Bekannte und die Familie hatten den Trauermarsch organisiert.

Bereits am vergangenen Mittwoch hatte eine Trauerfeier auf dem Friedhof Luxemburg-Merl für die junge Frau stattgefunden. Beerdigt wird Lopes allerdings nicht in Luxemburg. Die Asche soll in Portugal beigesetzt werden.

Ana Lopes fiel einem Mord zum Opfer. Seit 15. Januar galt die junge Frau als vermisst. Sie wurde zum letzten Mal mit ihrem BMW im Bahnhofsviertel in Luxemburg-Stadt gesehen. Danach verlor sich ihre Spur. Einen Tag später wurde in dem französischen Grenzort Roussy-le-Village in einem ausgebrannten Fahrzeug die Leiche einer Frau gefunden.

Das Fahrzeug wurde als der BMW der jungen Frau identifiziert. Wenig später kam die Gewissheit: Es handelt sich bei der Toten um Ana Lopes. Französische und luxemburgische Ermittler schlossen sich zusammen. Wenige Tage später bestätigte die Staatsanwaltschaft Luxemburg die Identität des Opfers anhand von DNA-Spuren.

Der Abschlussbericht der Ermittler aus Luxemburg soll kommende Woche dem Gericht vorgelegt werden. Der Fall wirft viele Fragen auf, da nur der Rumpf von Ana Lopes (ohne Beine, Arme und Kopf) in dem ausgebrannten Autowrack gefunden wurde.