Elysian Gates – Symphonic Rock von zart bis hart

Gegründet wurde die Band im Jahr 2010, zuerst als Trio im Freundeskreis, später gesellten sich weitere Musiker nach einer Zeitungsanzeige hinzu. Der Erfolg, sprich die Veröffentlichung mehrerer Musikalben, Top-Platzierungen in den iTunes-Charts und der Sprung auf internationale Bühnen, ließ nicht lange auf sich warten.

Tageblatt.lu unterhielt sich mit dem Gitarristen Guy Christen und dem Keyboarder und Songwriter Thierry Sadler über die Band. Nach einigen Mitgliederwechseln besteht Elysian Gates heute aus sechs Musikern: Noémie Leer (Gesang), Thierry Sadler (Keyboard), Sue Scarano (Gitarre), Guy Christen (Gitarre), Kim Sosson (Bass) und Christian Praus (Drums).

Nicht jedes Mitglied der Band hat eine Ausbildung am Musikkonservatorium absolviert. Guy etwa absolvierte sein Gitarrenstudium in einer privaten Musikschule, Christian erlernte die Drums in Rambruch, Thierry und Kim sind Autodidakten. Lediglich Noémie belegte Gesangs- und Geigenkurse im Konservatorium.

Darüber hinaus fließt die Banderfahrung von Kim und Noemie mit in Elysian Gates ein, dem Gitarristen Guy Christen kommt zudem die Erfahrung der Theaterbühne zugute. Es ist nicht die Musikausbildung, die im Mittelpunkt steht, sondern der Spaß an der Musik.

Und darin liegt eigentlich das Erfolgskonzept der Band, erzählt Guy Christen. Die finanzielle Unbeschwertheit nebenberuflicher Musiker zeigt sich auf der Bühne, sagt er. Die Zuschauer sind vor allem von der Leichtigkeit und der Authentizität des symphonischen Rocks mit Noten von Klassik, Gothic Rock und Progressive Rock begeistert.

Natürlich geht das nicht ohne gemeinsames Proben. In Eischen trifft sich das Sextett regelmäßig im Proberaum. "Es ist nicht immer sehr einfach, das Berufsleben mit der Freizeit zu verbinden, wichtige Hilfen sind heute die Computertechnik und der elektronische Austausch", sagt Keyboarder und Songwriter Thierry. Die harte Probearbeit lohnt sich.

"Auf der Bühne trittst du in eine andere Welt ein, der Stress gehört spätestens nach dem ersten Song vor dem applaudierenden und tobenden Publikum der Vergangenheit an", sagt Guy. "Dieser Moment vor dem Publikum ist unbezahlbar, man vergisst einfach alles, wenn die Töne vibrieren und die Zuschauer begeistert sind."

2013 trat die Band zum ersten Mal öffentlich im Heimatort der Band, in Eischen, auf. "300 Zuschauer wohnten dem Konzert, das im Bon-Jovi-Stil aufgezogen war, bei", erzählt Guy Christen. "Wir haben drei Jahre am ersten Album und Auftritt geprobt, solange "bis d’Fanger bluddeg waren".

Das Album „Destination Unknown“ erschien 2013, ein weiteres Kapitel schrieb Elysian Gates ein Jahr später mit der luxemburgischen Single „Looss mech Kand sinn“ zugunsten der SOS Kinderdörfer. Es folgte ein weiteres Album mit dem Namen „Crossroads“, ebenfalls ein Erfolg. Von Erfolg gekrönt war auch die Ballade „Seven Angels“, mit der damaligen Sängerin Jelena.

Den Durchbruch schaffte die Band mit dem Charity Projekt „Northern Winds“ in Zusammenarbeit mit Sea Shepherd. Gleich dreimal schafften es die Hits von Eylsian Gates auf den ersten Platz in den iTunes-Charts.

In Luxemburg und der Großregion trat die Band schon sehr häufig auf. Der richtige Sprung auf die internationale Bühne brachte ein Auftritt im Juli 2015 in Diekirch als Vorband von Delain. Das älteste Mitglied des Delain-Fanclubs lud Elysian Gates zum Female Metal Event (FemME) nach Eindhoven im April 2016 ein.

Im Rahmen der „Serenity Tour“ weilte die Band ein zweites Mal in Eindhoven sowie in Düsseldorf, Maasmechelen (B), Rosselaere (B). Die internationale Fangemeinschaft wächst weiter an, dies dank der Internet-Vertriebskanäle.

Erfreut sind die Bandmitglieder über Fanpost aus der ganzen Welt, etwa aus Rio de Janeiro oder aus Japan. Im kleinen Luxemburg sei die Band bekannt, jedoch interessierten sich die nationalen Radiosender, und das trifft insbesondere auf RTL zu, kaum für kleine Luxemburger Bands, so Guy und Thierry.

In den kommenden Jahren hat die Band noch viel vor. Ein neues Album wird derzeit geprobt, Auftritte sind hierzulande und im angrenzenden Ausland geplant. Unter den bisher geplanten Highlights zählen sicherlich der Auftritt am 11. März 2017 in Paris im Covent Garden sowie ein weiteres Konzert in Eindhoven.

Die Songtexte, die hauptsächlich aus der Feder von Thierry, Sue und Kim stammen, bleiben auch weiterhin gesellschaftskritisch, so Thierry. Das hat aber nichts mit dem Alter der Bandmitglieder zu tun, präzisiert der Keyborder, auch junge Musiker und sogar Jugendliche verarbeiten gesellschaftskritische Elemente in ihren Songs.

Ihrem Erfolgsrezept, einer authentischen, ehrlichen sowie selbst komponierten Musik, bleibt die Band weiterhin treu. "Kein Auftritt gleicht einem anderen, wir proben keine Choreografie ein", so Guy und Thierry.

Nebst Plänen haben die Bandmitglieder auch Wünsche. Guy wünscht sich eine Teilzeitarbeit, eine schöne Zeit auf der Bühne und Konzerte anlässlich internationaler Festivals.

Thierry wünscht sich eine Zusammenarbeit mit einem großen Orchester, in Luxemburg hofft die Band auf einen Auftritt auf der Hauptbühne des "Rock um Knuedler" oder am Nationalfeiertag. Und wie steht es mit einer Zusammenarbeit mit Gast Waltzing? "Ja, warum nicht", antworten Guy und Thierry. Aber das bleibt wohl ein Traum.