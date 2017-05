Betrunkener Radfahrer verliert Führerschein

Am Mittwoch Abend gegen 22 Uhr war in der rue Helen Buchholtz in Esch/Alzette ein Fahrradfahrer gestürzt. Zwar zog er sich bei dem Unfall glücklicherweise keine Verletzungen zu, aber die Alkoholkontrolle durch die Polizei ergab, dass der zulässige Höchstwert an Alkohol bei dem Mann um mehr als das Doppelte überschritten war.

Dem Mann, gegen den bereits ein Fahrverbot bis 2018 bestand, wurde ein weiteres Fahrverbot zugestellt.