EU-Finanzaufsicht will Wettlauf stoppen

Die ESMA kündigte am Donnerstag an, sie werde die Risiken untersuchen, die daraus erwüchsen, dass einige EU-Staaten Finanzunternehmen mit einer besonders milden Regulierung köderten, um im Gegenzug von zusätzlichen Arbeitsplätzen und Steuereinnahmen zu profitieren.

Vor allem Frankfurt, Dublin, Paris und Luxemburg buhlen um Londoner Banken, Vermögensverwalter, Wertpapierfirmen und Versicherer, die nach dem Brexit ein Standbein innerhalb der EU benötigen, um dort weiter ihre Produkte verkaufen zu können.

Der ESMA sind besonders Briefkastenfirmen ein Dorn im Auge, wenn also Unternehmen nur formal ihren Sitz in ein EU-Land verlagern, aber der Vorstand, die IT und das Controlling weiter tatsächlich in London oder einem anderen Land außerhalb der Europäischen Union sitzen.

Die ESMA, die Finanzdienstleister überwacht, die keine Kreditinstitute sind, hat Zweifel, ob alle Länder sich an die Marschroute halten. Im Fokus hat sie vor allem Fondsgesellschaften und andere Vermögensverwalter.

Doch die Macht der ESMA ist - anders als die der EZB als Bankenaufseher - begrenzt. "Der ESMA sind die Hände gebunden, weil sie nur Empfehlungen aussprechen kann, die die nationalen Aufseher geflissentlich ignorieren können", sagte ein Finanz-Lobbyist in London.