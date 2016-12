Istanbul: Mindestens 29 Tote und 166 Verletzte

Zu der Tat bekannte sich zunächst niemand. Nach Angaben von Innenminister Süleyman Soylu war kurz nach einem Fußballspiel zwischen den türkischen Erstligaclubs Besiktas und Bursaspor um 22.29 Uhr (Ortszeit, 20.29 Uhr MEZ) eine Autobombe vor der Vodafone Arena, dem Stadion von Besiktas, explodiert. Der Anschlag galt seinen Angaben zufolge einem Bus mit Polizisten, die das Fußballspiel abgesichert hatten.

Arbeiterclub Besiktas



Der amtierende türkische Fußball-Meister Besiktas Istanbul gilt als Arbeiterclub, viele seiner Anhänger sind regierungskritisch. Vor allem der Besiktas-Fanclub "Carsi" spielte während der Gezi-Proteste in Istanbul im Sommer 2013 eine wichtige Rolle. Die Demonstrationen gegen den damaligen Ministerpräsidenten und heutigen Staatschef Recep Tayyip Erdogan hatten Istanbul und Teile des Landes erfasst. 35 Mitglieder des Besiktas-Fanclubs mussten sich später wegen ihrer Rolle bei den Protesten vor Gericht verantworten. Ihnen wurde die Bildung einer terroristischen Vereinigung und der versuchte Sturz der Regierung vorgeworfen. Alle 35 wurden jedoch frei gesprochen.



45 Sekunden später habe sich im nahegelegenen Macka-Park ein Selbstmordattentäter in einer Gruppe Polizisten in die Luft gesprengt. Fernsehbilder zeigten schwer beschädigte Polizeifahrzeuge sowie ein brennendes Auto und mehrere Rettungswagen. Nach Angaben von Augenzeugen gingen zudem mehrere Fenster von benachbarten Häusern zu Bruch.

Die Polizei riegelte das gesamte Gebiet rund um die Vodafone Arena ab, die im Stadtteil Besiktas im europäischen Teil der Metropole liegt. Die Gegend zwischen dem Taksim-Platz und dem ehemaligen Sultanspalast Dolmabahce ist auch bei Touristen sehr beliebt.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sprach von einem "Terrorakt", der sich gegen die türkischen Sicherheitskräfte und die Menschen in Besiktas gerichtet habe. Die zwei Explosionen unmittelbar nach dem Ende des Fußballspiels hätten offenbar möglichst viele Menschen töten sollen. Die Menschen in Istanbul hätten wieder einmal "das hässliche Gesicht des Terrorismus" miterlebt, der "Werte und Moral mit Füßen tritt".

Nach Berichten türkischer Staatsmedien hielt Erdogan sich zum Zeitpunkt des Anschlags in seiner Istanbuler Residenz im Vorort Tarabya auf. Im Dolmabahce-Palast hat Regierungschef Binali Yildirim seine Istanbuler Büros. Vize-Regierungschef Numan Kurtulmus erklärte, der Anschlag habe sich ganz klar gegen die Polizei gerichtet. Auch Besiktas verurteilte den Anschlag.

Nach Angaben des Fußballclubs gab es unter den Anhängern und Spielern beider Fußballclubs keine Verletzten. In Istanbul hatte es in diesem Jahr schon mehrere schwere Anschläge gegeben. Im Januar waren bei einem Anschlag auf eine deutsche Reisegruppe im Touristenviertel Sultanahmet zwölf Deutsche getötet worden. Im März riss ein Selbstmordattentäter auf der beliebten Einkaufstraße Istiklal vier ausländische Touristen aus Israel und dem Iran mit in den Tod. Im Juni wurden bei einem dreifachen Selbstmordanschlag in der Abflughalle des Atatürk-Flughafens 47 Menschen getötet.

Istanbul war auch einer der Hauptschauplätze des blutigen Putschversuchs Mitte Juli. Zu den Anschlägen am Samstag bekannte sich zunächst niemand. Nach Angaben von Innenminister Soylu wurden bereits kurz nach dem Anschlag zehn Verdächtige festgenommen und in Gewahrsam genommen. Laut einem Bericht der amtlichen Nachrichtenagentur Anadolu übernahm die Anti-Terror-Abteilung der Istanbuler Staatsanwaltschaft die Ermittlungen.