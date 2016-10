29-Jähriger stürzt in den Tod

Was als Treffen mit Freunden und Kollegen gedacht war, endete tödlich. Ein Mann aus Luxemburg war am Montagabend in einer Gruppe zu Fuß am Boulevard de la Pétrusse in Richtung Petrusstal unterwegs. Unterwegs kam es laut Zeugen zu dem tragischen Unfall, den ein Zeuge auch beobachten konnte.

Der Mann stürzte von einem Felsen rund 14 Meter in die Tiefe. Er erlag seinen Verletzungen. Der Mann soll laut Polizei unter starkem Alkoholeinfluss gestanden haben.

Nähere Einzelheiten konnte die Polizei noch nicht mitteilen. Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und ordnete die Spurensicherung durch den Mess- und Erkennungsdienst an. Die Beamten der Kriminalpolizei wurden mit den Ermittlungen betraut. Des Weiteren wurde eine Autopsie beantragt.