Ladegerät fing Feuer

Am Dienstag gegen 20.30 Uhr wurde die Feuerwehr Petingen zu einem Brand ins Lycée technique Mathias Adam gerufen. In einer Abstellkammer des Reinigungspersonals hatte sich starker Rauch ausgebreitet. Zwei Atemschutztrupps der Feuerwehr drangen in den Raum vor und fanden in einem Schrank mit Reinigungsprodukten ein Ladegerät, das Feuer gefangen hatte. Der Brand war rasch gelöscht. Anschließend wurden die betroffenen Räume belüftet.

Nach rund anderthalb Stunden konnten die Räumlichkeiten wieder freigegeben werden. Die Feuerwehr aus Bascharage stellte den Reservetrupp und blieb in Bereitschaft.

Am Ort des Geschehens weilten die Feuerwehr Petingen mit 25 Mann und 6 Fahrzeugen, der Bereitschaftsdienst der Feuerwehr Bascharage, eine Ambulanz aus Petingen und eine Polizeieinheit aus Differdingen.