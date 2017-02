Offensive auf den Flughafen von Mossul

Irakische Truppen haben am Donnerstag eine Offensive auf den Flughafen der Stadt Mossul gestartet. Die Einsatzkräfte, darunter Beamte der Bundespolizei und einer Elitetruppe des Innenministeriums, griffen den Flughafen mit Mörsern an.

Kampfjets und Hubschrauber machten den Weg für Bodentruppen frei, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Unterstützt wurden die irakischen Truppen durch US-Einsatzkräfte.

Der derzeit stillgelegte Flughafen im Südwesten der Stadt wird noch von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gehalten. Es ist unklar, wie viele IS-Kämpfer den Flughafen verteidigen.

US-Beamte hatten aber am Montag erklärt, dass sich noch insgesamt rund 2.000 Dschihadisten in Mossul aufhalten. Die Offensive auf Mossul begann am 17. Oktober, seither wurde der IS vollständig aus dem Ostteil der Stadt verdrängt. Durch seine Lage ist der Flughafen ein wichtiger Zugang zum Westteil Mossuls.